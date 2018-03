7ème édition du salon du livre organisé par la communauté de Communes du secteur de Saint Loubès !

Cette année, ce sont 23 auteurs (40 ouvrages sélectionnés) qui vous attendent stylo en main pour des séances de dédicaces : Céline Vernier, Maria Jalibert, Jean Leroy, Sophie Vissière, Anrnaud Tiercelin, etc... Lors des journées du samedi et du dimanche, les visiteurs pourront participer à plus d'une trentaine d'ateliers, et assister à 8 spectacles. C’est Sandrine Revel, auteure de bande-dessinées bordelaise qui est l'invitée d'honneur cette année. Rendez-vous à Beychac et Cailleau, les 23, 24 et 25 mars.

Trois jours de découvertes au fil des pages

Au programme également : des ateliers, lectures, animations, expositions où se mêlent réalisations des enfants (4000 enfants du secteur de la crèche au collège), soirée cyber espace et rencontres avec les auteurs présents. Des interludes animés par la comédienne Augustine Picard, du théâtre dessiné avec 3 illustrateurs, sans oublier un Fab lab animé par Cap Sciences avec imprimante 3D et découpeuse laser et des jeux interactifs sur tablettes...

Feuilletez le programme de cette nouvelle édition en cliquant ICI !

Salon "Lis tes ratures" 2018

Bon à savoir : Le salon Lis Tes Ratures se déroule cette année en même temps que «La Semaine de la Maternelle», mise en place par l’Education Nationale. Il s’agit d’un temps de formation pour les enseignants, mais aussi de construction et d’articulation d’actions autour, et avec, les jeunes enfants des écoles maternelles.