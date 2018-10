SALON SANTÉ EN NORD, SOCIAL, PARAMÉDICAL Trouver son métier et la meilleure formation pour y accéder ! Le Zoom 2018 : sport et alimentation.

Lille Grand Palais, Lille, France

Aujourd’hui en France, plus de 6,5 % des actifs travaillent dans le secteur de la santé, il s’agit d’un secteur les plus importants en matière d’emploi. Santé en Nord, est un rendez-vous unique qui ouvre ses portes à ceux qui souhaitent s’orienter dans le secteur de la santé, du social ou du paramédical le Mercredi 10 octobre 2018 à Lille Grand Palais.

Le Salon Santé en Nord emploi, formation, prévention à Lille Grand Palais le mercredi 10 octobre, 8h30-17h30

Avec plus de 5 200 visiteurs attendus, le Salon Santé en Nord s’adresse principalement aux chercheurs d’emplois, actifs en quête de reconversion et professionnels du secteur, mais aussi aux lycéens, étudiants, parents ainsi que toute personne intéressée par le domaine de la Santé et du Social. Unique manifestation grand public centrée sur la santé et le social, ce lieu de rencontre privilégié pour tous les acteurs du domaine de la santé de la région permet de rassembler un public varié. En effet, à la recherche d’une formation ou d’un emploi, tous trouveront des professionnels du secteur prêts à répondre à leurs attentes.

L’emploi

Contrairement aux idées reçues, les métiers du secteur santé, social & paramédical ne recrutent pas que des profils experts mais recherchent aussi du personnel aux compétences variées, pour occuper de nombreux postes. Santé en Nord est l’occasion idéale pour les demandeurs d’emploi de rencontrer les recruteurs et de passer un entretien d’embauche sur place. Etablissements spécialisés, cliniques et agences d’intérim seront notamment sur le salon pour rencontrer les candidats ! Des postes seront aussi à pourvoir au sein de start-ups et entreprises de santé à la recherche de profils variés (ingénieurs, fonctions administratives...) (mais aussi dans des laboratoires d’entreprises d’ingénierie et de conseil).

Les formations

Les exposants de ce salon présentent un large choix de formations initiales et continues des métiers de la santé, social et paramédical. Les établissements spécialisés installés en Hauts-de-France seront présents afin d’éclairer les étudiants encore hésitants sur leur parcours de formation.

Espace zen

Sur le Salon Santé en Nord, des professionnels du bien-être seront présents toute la journée, pour répondre aux questions des visiteurs et faire des démonstrations. Professeurs de Yoga, pilate ou encore nutritionnistes, seront à l’écoute et prodigueront des conseils sur notre espace zen.

Zoom 2018 : sport et alimentation

Selon une récente étude américaine de la Harvard Medical School, on estime qu’un tiers des décès prématurés pourraient être évités en adoptant une alimentation plus saine ! Réel sujet de société, l’alimentation et l’activité sportive seront au cœur du Salon Santé en Nord avec des animations dédiées, et des interventions de professionnels lors de nos conférences.

Programme des conférences Programme des conférences

Salle de conférences

9h00 : Univers sanitaire et social : un secteur en pleine croissance.

10h30 : Les métiers du laboratoire : quelles formations ?

15h00 : Travailler dans le secteur paramédical : quelles formations pour quels métiers ?

Salle Agora 1

10h30 : Pitch des lauréats des Trophées de l’Innovation du Salon Santé en Nord suivi de la Cérémonie de remise des Trophées.

11h30 : Témoignage d’Axel Allétru, athlète de haut niveau : 12 fois champion de France de Natation

Handisport : « Comment rebondir positivement après un accident ? »

15h00 : L’importance de prendre soin de son corps : osez le bonheur ! (sport, alimentation, gestion des émotions...)

Salle Agora 2

10h00 : Quelles sont les études pour devenir médecin, dentiste, sage-femme, pharmacien ou kinésithérapeute (Concours PACES) ? Témoignage d’Aviscène « Etudiant en médecine le jour, You tubeur la nuit »

11h30 : Diaporama des formations en Santé Social de l’Université Catholique de Lille. Animée par Nicolas Vaillant Vice-Recteur Recherche & Secteur Santé Social.

14h00 : Les différents métiers autour du handicap. Animée par l’Udapei du Nord.

INFORMATIONS PRATIQUES!

Entrée 4€, gratuit sur invitation à télécharger librement ICI lavoixletudiant.com

Mercredi 12 octobre de 8h30 à 17h30 à Lille Grand Palais – Hall Londres.