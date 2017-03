Salon Talents et Saveurs de Lorraine 2éme édition

Si vous êtes gourmand, le salon Talents et Saveurs de Lorraine est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Découvrez tout le savoir-faire de la région Lorraine : fromages, pâtisseries, vins, eau de vie, fumé vosgien...

Le salon Talents et saveurs de Lorraine, dont France Bleu est partenaire, se déroulera les 25 et 26 mars 2017 , à l’Espace Socio Culturel de Seichamps. Cet espace de 800 m² permettra d’accueillir un grand nombre d’exposants dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’édition 2017 du Salon Talents et Saveurs de Lorraine se déroulera sous le Parrainage de Patrick BAGOT, Maître Artisan Cuisinier Euro-Toques qui est aussi un des chefs qui intervient sur l'antenne de France Bleu au Côté de Jérôme Prod'homme dans "On cuisine ensemble". Une découverte basée sous le signe de la gastronomie où une offre variée de produits et d’appellations de qualité des terroirs de la région Grand Est ne demande qu’à être appréciée. Une quarantaine de Producteurs et fabricants se proposent de satisfaire les consommateurs exigeants et vont aiguiser les appétits et affoler les papilles avec de nombreux produits de qualité. Chacun dévoilera au public les produits qui font leur renommée ! Charcuterie, fromages, foie gras, vins, bières, liqueurs, whisky, truffes, pâtisseries, chocolats, confitures, confiseries, épices, et bien d’autres encore…

Patrick Bagot et Jérôme Prod'homme avant l'émission. © Radio France

Nouveauté : Les vignerons des régions de France seront présents : Alsace, Champagne, Bourgogne, Toulois…..

De nombreuses animations ponctueront le déroulement du salon durant les deux jours :

Démonstrations et dégustations culinaires

Moulage de chocolat

Trophée du Meilleur Jeune Pâtissier

Cérémonie d’intronisation de confrérie

dédicaces d’ouvrages

etc…

Zoom sur le trophée du meilleur jeune pâtissier :

Lors du salon sera organisé le 1er Trophée du Meilleur Jeune Pâtissier "Talents et Saveurs de Lorraine 2017 " réservé aux enfants de plus de 6 ans et de moins de 13 ans, en partenariat avec la Fédération des Boulangers et Pâtissiers de Meurthe et Moselle. Sur une base de gâteau au yaourt, il est demandé aux participants de créer un gâteau personnalisé, inventif, original et gustatif. Le concours aura lieu le 26 mars lors du salon. Les inscriptions se font en complétant le formulaire d’inscription ici, la date limite d’inscription est le mercredi 21 Mars à 21H00.

Le Kiwanis Club :

Ce club service a pour devise : « servir les enfants du monde ». Ainsi, ses membres mènent des actions au profit d’actions d’aide aux enfants en difficulté, principalement sur Nancy et son agglomération.

Kiwanis

Réalisez un beau geste ! Le Salon Talents et Saveurs de Lorraine organisé par les trois Clubs Kiwanis de Nancy ( Nancy, Nancy Euro Amitiés, Nancy Opalinska) est de plus une action permettant de recueillir des fonds au profit de l’enfance défavorisée. 1 Euro prélevé sur le prix d’entrée sera versé à une association caritative de l’agglomération nancéienne dévouée aux enfants défavorisés.

Côté pratique :

Le prix d’entrée est de 3€50 /gratuit pour les enfants de -12 ans, pour chaque billet d’entrée un ticket de participation à une tombola gratuite est offert.

Les heures d’ouvertures sont de 10H00 à 19H00 le samedi 25 et le dimanche 26 mars 2017.

Et de plus une tombola permanente gratuite (1 billet de tombola par billet d’entrée) permettra aux plus chanceux de recevoir des produits des exposants.

Une petite faim ! Une petite soif ! Samedi et dimanche vous serez accueilli dans l'espace bar/restauration, ou il vous sera proposé des boissons et des assiettes gourmandes salé sucré confectionnées à partir des produits principalement proposés par les exposants.

Pour plus de détails c'est ICI