Deux salons complémentaires pour le prix d'un. L'un consacré au mariage, l'autre à l'habitat et la décoration. L'occasion de se lancer dans de nouveaux projets.

Le Salon du Mariage

L'occasion de rencontrer les professionnels de la mode, du prêt-à-porter, de l’organisation d’événements, des bijoutiers, des traiteurs, des photographes, de la décoration de table, des D.J…

Programme

Défilés de modes de robes de mariés, de robes cocktails, de costumes et de lingerie (samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h).

Démonstrations et dégustations des traiteurs et restaurateurs (du vendredi au dimanche).

Ateliers coiffure avec la section "Coiffure" du Campus des Métiers 86.

Programme complet

Rendez-vous

Vendredi 5 octobre 2018 : 10h à 19h

Samedi 6 octobre 2018 : 10h à 20h.

Dimanche 7 octobre 2018 : 10h à 19h

Poitiers

Entrée Gratuite.

Le salon Maison & Déco

Le thème est la mouvance « vintage ».

Plus de 100 exposants de la construction, de la rénovation, de l’aménagement extérieur, de la décoration, du mobilier, des cuisines et salles-de-bain et des objets, mobiliers liés au vintage !

Animations

Conseils Déco et aménagement intérieur

Réalisation d’ouvrages spécial bâtiment

Infos-conseil sur les rénovations énergétiques

Jeux d’arcade vintage

Barber shop & tatoo

Tout le programme

Rendez-vous

Vendredi 5 octobre 2018 : 10h à 19h

Samedi 6 octobre 2018 : 10h à 20h.

Dimanche 7 octobre 2018 : 10h à 19h

Poitiers

Entrée Gratuite.

Restauration sur place

Les salons sur France Bleu Poitou

Vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 11h depuis le parc des expositions de Poitiers.

La Vie en bleu : Le tatouage, une mode... pour la vie !

Invités :

Alex Lecomte (Oilers Tattoo), tatoueur

Alex (Radikal Hair shop), tatoueur

Samedi 6 octobre 2018 de 9h à 10h

La Vie en bleu "week-end" : Je restaure mes vêtements "Vintage"

Invitée :

Little NATH, spécialiste des vêtements rockabilly

Dimanche 7 octobre de 10h à midi depuis le parc des expositions

Émission spéciale avec Karinne Ducher et de nombreux invités.