Samara Le Grand Parc Naturel de la Préhistoire

Une journée à Samara !

Situé à 15 km d'Amiens, le site de Samara s'étend sur plus de 25 hectares. Après le pavillon des expositions, les artisans, les habitats reconstitués vous pouvez continuer votre journée dans la partie "nature".

Pas à pas, car l'une des grandes particularités du site Samara c'est que vous n'êtes jamais seul : de nombreux guides vous accompagnent et peuvent répondre à toutes vos questions

Les reconstitutions d'habitats

- samara

Les habitats préhistoriques sont reconstitués avec des matériaux naturels et sans utiliser notre technologie actuelle. Ils ont, au départ, servi de test "grandeur nature" par les archéologues pour connaître les méthodes de construction et vérifier leurs hypothèses. Ces maisons ne sont pas vides, elles ont été aménagées en fonction de nos connaissances sur le mode de vie des époques concernées. Une découverte exceptionnelle pleine d'histoire.

maison-du-neolithique - samara

La hutte du Paléolithique

Logique de la chronologie, vous commencez votre voyage dans le temps par la reconstitution d'un campement avec plusieurs huttes du Paléolithique. Bien sûr, les chercheurs n'ont pas retrouvé une hutte aussi bien conservée. C'est à partir de la disposition des pierres qui maintenaient la base de la structure et des traces des piquets enfoncés dans le sol qu'il a été possible d'imaginer la taille et la forme de cette première forme d'habitat.

D'autres maisons plus récentes

maison-age-bronze - samara

Les autres maisons de l'Age de Bronze (il y a 2 800 ans) ou de l'Age de Fer (il y a 2 050 ans) complètent ainsi l'évolution de l'habitat sur cette période. Vous pourrez découvrir comment les hommes protégeaient leur grenier de victuailles des rongeurs.

A noter, il existe de nombreux ateliers aux quels vous pouvez inscrire vos enfants ou participer vous-même... Accompagnés par un formateur, ils pourront s'initier à la fabrication manuelle d'objets, à l'allumage de feu ou encore au tir au propulseur et croyez-bien que c'est moins simple qu'il n'y paraît !

TIR AU PROPULSEUR - SAMARA

LA FORGE - SAMARA

LA POTERIE - SAMARA

N'hésitez plus, venez revire l'histoire en direct.... la peau de bête n'est pas obligatoire!