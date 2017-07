Samedi 15 juillet, la station SNSM de Diélette fête ses 150 ans

C'est un double anniversaire que la station de sauvetage de Diélette se prépare à fêter samedi 15 juillet : les 50 de la SNSM et les 150 ans de la station locale.

Toutes les stations des environs se retrouveront à Diélette samedi 15 juillet pour fêter cet anniversaire. A 10h30, les embarcations de la SNSM de Goury, Barneville-Carteret, Pirou, et Guernesey arriveront en convoi dans le port de Diélette. Différentes démonstrations de sauvetage sont prévues tout au long de la journée : celle des chiens de Terre-Neuve du Cotentin, celle des pompiers du centre de secours des Pieux, et même une démonstration d'hélitreuillage avec l'hélicoptère CAIMAN de la 33F de Maupertus et le canot SNSM de la station de Goury.

Diverses animations seront également proposées pour cette journée exceptionnelle : Des puces nautiques, un marché d'exposants, de l'initiation à la godille, une découverte de la pêche au maquereau et une initiation au fumage, des démonstrations de modèles réduits dans le port. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.