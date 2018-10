Une librairie géante sur l'Histoire et une cinquantaine d'auteurs autour d'animations pendant tout le week-end à Villeneuve-Loubet.

Pour sa quatrième édition, le Salon du Livre d’Histoire de Villeneuve-Loubet reçoit le politologue Gilles Kepel pour invité d'honneur.

Ce Salon, unique en son genre dans la région Sud, s'impose comme une référence par la qualité des auteurs, leur diversité et leur simplicité dans l'échange.

Ainsi au fil du week-end, une cinquantaine d’auteurs essayistes, biographes, romanciers, riches d’une belle profondeur de culture et aptes à transposer la lumière de l’histoire sur nos sujets de société sont à Villeneuve-Loubet. Et nul doute qu’ on ne sortira pas de ce salon comme on y est entré…

Le programme complet est disponible en cliquant ici