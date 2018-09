Nancy, France

Sur notre antenne et dans les forums France Bleu - Ville de Nancy, vous avez rendez-vous avec les personnalités qui font la rentrée littéraire. Tour d'horizon des personnalités présentes ce Samedi.

Le Livre sur la Place Nancy 2016 - Vue depuis la place Stanislas © Radio France - Régine Jessel

Sur notre antenne

Samedi : 10h/12h30 avec Jérôme Prod'homme

10h : On Cuisine Ensemble avec Alain Mabanckou & nos invités BD des Editions de la Parenthése.

11h : Danielle Sallenave

11h15 : Jean Des Cars

11h30 : Marianna Vic

12h : Remise de la Feuille d'Or/Prix des Médias

12h15 : David Foenkinos

Samedi : 16h/18h avec Frédérique Brun

16h : Roselyne Bachelot

16h20 : Emilie de Turckheim (Le prince à a petite tasse), Calmann Levy

16h40 Serge Joncour

16h50 : Marie-Aude Murail

17h : Aurélie Filippetti

17h15 : Daniel Prevost

17h25 : Nicolas Mathieu

17h30 Isild Le Besco, Elodie Bouchez & Lolita Chammah

Forum France Bleu © Radio France - Romain Fresu

Au Forum France Bleu - Ville de Nancy

11h30 : Entretien avec Delphine de Vigan Les Loyautés (JC Lattès). Animé par Sarah Polacci.

12h : Prix Stanislas – Meilleur premier roman de la rentrée littéraire

13h : Entretien avec Cali Seuls les enfants savent aimer (Cherche Midi). Animé par Veronique Lorre.

13h30 : Critique de notre époque. Avec Jean-Luc Barré Pervers (Grasset), Olivier Darrioumerle Bienvenue à Veganland (Sable Polaire), Gilles Martin-Chauffier L’Ère des suspects (Grasset) et Philippe Ségur Le chien rouge (Buchet Chastel). Animé par Sarah Polacci

14h30 : Entretien avec Aurélie Filippetti Les idéaux (Fayard). Animé par Sarah Polacci.

15h : Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia. Remis par la présidente du jury et ancien Ministre, Roselyne Bachelot

15h30 : Entretien avec Isabelle Carré Les rêveurs (Grasset). Animé par Sarah Polacci.

16h : Entretien avec Samuel Benchetrit Reviens (Grasset). Animé par Sarah Polacci.

16h30 : Destins tragiques en temps de guerre. Avec David Diop Frère d’âme (Seuil), Alexandre Najjar Harry et Franz (Plon), Gabrielle Schaff Passé inaperçu (Seuil) et Annette Wieviorka Ils étaient juifs, résistants et communistes (Perrin). Animé par Sarah Polacci.

17h30 : Ecrire Lampedusa et la Syrie. Avec Eric Valmir Pêcheurs d’hommes (Robert Laffont) et Raphaël Pitti Va où l’Humanité te porte (Tallandier). Animé par Sarah Polacci.

18h : Partir au bout du monde. Avec Bernard Chenez Les mains dans les poches (Héloïse d’Ormesson), Jean-Paul Delfino Les voyages de sable (Le Passage), Yasmine Ghata Le calame noir (Robert Laffont) et Jean-Claude Perrier La nostalgie des pays perdus (Cerf). Animé par Elise Fischer