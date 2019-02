Sampiero corsu

UNE PIÈCE DE GHJACUMU THIERS ET GUY CIMINO COMPAGNIE U TEATRINU RESIDENZA DI CREAZIONE

Une pièce de Ghjacumu Thiers et Guy Cimino.

Doria Petru, dettu DiPi hè un realizadore corsu di Parigi chì hà mancatu u riacquistu è si ritrova di fatti in cerca di ricunniscenza è di cursitùtine à traversu à e so ràdiche, bench’elle sianu ghjenuvese da e parte di a so mamma. Si ne volta in Corsica cù st’ùltima, mamma pusessiva è famita sempre, per girà un filmu à nantu à quellu ch’ellu cunsidereghja da più grande eroe inghjennatu da a Corsica : Sampieru Corsu, l’Othello corsu, u più corsu di i corsi (u truvemu in ogni campu di battaglia di l’anni 1500… DiPi ùn hè tantu precisu) è chì piglia pè sposa a giòvana Vanina d’Ornanu (matrimoniu chì finiscerà male ciò chì ùn sende tantu à a Madama Doria a so mamma). S’arrolla DiPi unepochi isulani chì ùn anu mai ghjucatu cumedie (truppa cum’è quella cundutta da Sampieru pè cumbatte i ghjenuvesi pè fatta fine esse tombu in Eccica Suarella) è principia ellu e prove di ciò chì hà da esse u so pròssimu capidopera : Vita è morte di Sampieru Corsu. Però, tuttu ùn seguita micca u so solcu. Vene dannighjata a storia di a Corsica da u scenariu chì cunfonde senza vergogna l’èpiche è i persunagi stòrichi, si pìgliani i teatrini pè ist’ùltimi, u drama ùn hè mai luntanu è a mamma ghjenuvese ùn hè mai sazia di cibu terraniu, spirituale è sessuale è quelli chì anu da more vi salùtanu…