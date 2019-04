Le Parisien, France Bleu Paris et Dartagnans s’associent pour contribuer à la sauvegarde du Patrimoine d’Ile-de-France et d’Oise, en identifiant les monuments en péril et en leur permettant, via une campagne de crowdfunding et de médiatisation, de financer des travaux de réfection.

