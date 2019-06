Sauvez Notre-Dame de Rouffach avec la Fondation du Patrimoine

Rouffach, France

La commune de Rouffach, la Fondation du patrimoine et le conseil de Fabrique lancent un appel aux dons pour la restauration de l’église Notre-Dame. Une première campagne de travaux va être lancée, et six autres devraient suivre dans les années à venir, pour un coût total de 7 millions d’euros.

L’église Notre-Dame est le fruit de 900 ans d’histoire. De la première église romane, détruite par un incendie en 1199, ne subsiste que le transept. L’église est alors reconstruite et devient le premier édifice de style gothique en Alsace. Après son classement aux Monuments Historiques, un vaste programme de restauration est déclenché : les tours sont surélevées mais les travaux sont interrompus par la guerre de 1870. Les ajouts de cette époque sont reconnaissables au grès rose utilisé sur l’édifice en grès jaune.

L’église renferme de nombreux trésors tels que le « sourire de Rouffach » (sculpture gothique du XIIIe s.), la rosace inspirée de celle du transept sud de Notre-Dame de Paris (1270), le retable du maître-autel représentant la donation de Rouffach à l’évêque de Strasbourg (XIXe s.), ou encore l’orgue reconstruit par Claude-Ignace Callinet en 1855.

