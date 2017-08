Pour bien entamer la nouvelle saison, en plein milieu des récoltes, l'Interprofession des Fruits et Légumes d'Alsace organise les 22, 23 et 24 septembre le salon Saveurs et Soleil d'automne, aux Tanzmatten, à Sélestat. France Bleu Alsace, partenaire de l'événement, sera en direct du salon.

Pour la huitième édition du salon Saveurs et Soleil d'automne, l'Interprofession des Fruits et Légume d'Alsace vous donnent rendez-vous à Sélestat, aux Tanzmatten, pour célébrer, durant trois jours du 22 au 24 septembre, les bienfaits des fruits et légumes d'Alsace et sensibiliser le public à la production locale, par le biais des nombreuses animations qui seront organisées sur place.

Trois jours de festivités

Trois jours durant, une multitude d'activités est proposée au public afin de leur montrer que, manger des fruits et légumes, c'est bon pour la santé et que, manger local, c'est encore mieux pour celle de la région. Vous pourrez donc participer à des ateliers découvertes, prendre des cours de cuisine gratuits, vous promener dans le jardin Extraordinaire... Et bien plus encore. Tout le programme de la manifestation est à retrouver sur le site de l'événement.

L'Alsacienne Delphine Wespiser, Miss France 2012, sera la marraine du salon

France Bleu Alsace en direct du salon

Partenaire du salon Saveurs et Soleil d'automne, France Bleu Alsace sera présente sur place pour couvrir l'événement. Le vendredi, Guy Wach se trouvera toute la journée sur le salon, où il fera plusieurs interventions en direct. Pierre Nuss sera aussi présent ce jour-là, pour France Bleu Elsass, et assurera le direct de 10h à 13h. Le samedi, Caroline Paul prendra le relais ! Elle sera en direct du salon de 10h à 12h30.

Le Salon Saveurs et Soleil d'automne, Les Tanzmatten, Quai de l'Ill, à Sélestat. Du 22 au 24 septembre, ouverture de 9h à 19h.

Tarifs : 5€ / Adulte / Jour, Gratuit pour les moins de 12 ans