“Savez vous qui vous êtes vraiment ?” - Bernard Werber au Cercle des Nageurs de Marseille

"Savez vous qui vous êtes vraiment?" HISTOIRES EXTRAORDINAIRES ET EXPERIENCES AMUSANTES. Spectacle-conférence de Bernard Werber.

Depuis une trentaine d'années, Bernard Werber écrivain, romancier, journaliste, peintre, réalisateur ne cesse de nous entraîner dans des univers entre science-fiction, philosophie, et spiritualité. Il sera à Marseille le 26 Avril 2019 avec son spectacle-conférence :

"savez vous qui vous êtes vraiment ?"

Dans cet OTNI (Objet Théâtral Non Identifié) l’auteur des Fourmis et des Thanatonautes nous raconte des histoires surprenantes qui lui sont réellement arrivées et qui lui ont fait découvrir l’hypnose et la régression dans les vies antérieures.

Il entrecoupe son récit d’expériences avec la salle.

Plus qu’un simple divertissement, un moment interactif qui peut nous apprendre de manière ludique beaucoup de choses sur nous même.

Venez découvrir ce spectacle-conférence le 26 Avril au Cercle des nageurs de Marseille à 18h.