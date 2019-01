D’après « Les fourberies de Scapin » de Molière

Adaptation en langue corse : Guy Cimino

Spectacle surtitré en français

Mise en scène : Jean-Pierre Lanfranchi et Christian Bujeau

Avec : Thibault Alfonsi, François Berlinghi, Daniel Delorme, Roselyne De Nobili, Léo Gabelli, Eva Labauvie Raffaelli, Petru Pasqualini, Gayane Sturlese

Costumes : Claire Risterucci

Régie générale : Paul Sciacca

Production : Compagnie Unità Teatrale

Désireuse de revenir aux fondamentaux, à l’espièglerie, à la « magagne », à cette espèce de joie incompressible de vivre avec frénésie ce que l’existence peut nous apporter, la Compagnie Unità Teatrale s’empare des Fourberies de Scapin. Quoi de mieux que le théâtre de Molière pour une telle aventure ? Quel personnage, mieux que Scapin, valet rusé et débordant d’idées, pourrait personnifier tout à la fois cette fougue et cette légèreté ?

« À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles, quand je m’en veux mêler. J’ai sans doute reçu du Ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d’esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberies, et je puis dire sans vanité qu’on n'a guère vu d’homme qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d’intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. » Scapin

Ci ci vole à rivene à ciò chì ci face campà. Vogliu vene à dì à a malizia, à a macagna, à una spezia di gioia bullente in fondu à l’essere, à una energia da gode.

Quale di megliu per issa passata chè u ben'di Molière ? Scappinu ùn hè fattu di legertà ? Di iss’appetittu zitellinu chì ci tramanda in lu trefondu di ciò ch'elli sò i paesi incù ciò ch'elli anu di megliu à rigalà : a securità d'appartene à un mondu chì ci accetta è chì ci tene caru tale è quale cum'è no simu.

Scappinu hè figliolu d’una sucetà chì tene à ghjucassi, techju di malizia è di ghjudiziu. Esistia u scemu di u Rè ma ci hè dinù quellu di u populu, perchè chì tuttu hà bisognu di scimizia per truvà a salvezza.

Tuttu he splorazione di e limite, e scappinu, a a so manera, ci face rimette in piazza i nostri cumpurtamenti verdi cio ch’elli anu d'essenziale... u campa.