Scen’è sonniu

19e Festival du Rêve de Porto-Vecchio

Dès sa première édition il y a 19 ans, il s’est toujours voulu le festival de la diversité et de l’échange. Il s’agit de montrer toute la richesse et toutes les facettes du spectacle vivant et des arts de la rue. Cirque contemporain, clown, déambulation, marionnettes, contes, théâtre, musique... Le rêve investit la ville.

Le Festival du Rêve accueille cette année : Les Festijeux, Les Voyageurs Immobiles, Cie Benoit Charpe Baron Jeux Vol’, Cie Le Fil à la Patte, Jane for Tea, Cie Amapola, Cie Les Clochards Célestes, Cie Mauvais Coton, Cie La Flux, Ale Risorio, Cie le grand O, SuperOlol Prod., Cie Baccalà, The Chipolatas, Cie Aremanera... une trentaine de représentations sur 4 jours !