Le monde s'invite à La Valette du Var ce weekend !

France Bleu Provence est partenaire de la 5ème édition du festival "Scènes du Monde" ce samedi 11 et dimanche 12 mai à l'espace Pierre Bel de La Valette-du-Var.

Le Festival « Scènes du Monde » est un festival de musiques, arts et cultures du monde qui a pour objectifs la rencontre, le partage, la convivialité, la découverte de nouvelles cultures et aussi de faire participer le public et de partager des moments de joie.

Il est organisé par Sarava et Mundozika, deux associations qui ont uni leurs compétences et énergies pour redonner vie à l’événement interrompu pendant trois ans faute de subventions.

Ce festival met l’accent sur la rencontre en invitant des pays différents avec leurs diverses cultures.

Des stages de danses et de musiques en parallèle des concerts sont organisés pour mieux connaître ces musiques et pour que le public devienne acteur et pas simplement spectateur.

Un marché artisanal du monde vient compléter le festival avec buvette, food trucks et restauration du monde… et rassemble autour de mêmes envies : partage, découverte, culture et mixité.

Films avec débat

Expositions

