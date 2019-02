Séjour et Rencontre

Les mots de l'hiver - Séjour Copier

« Combien de temps allez-vous séjourner là-bas ? » C’est l’une des questions rituelles avant le départ, entre passagers du train qui s’informent sur les vacances des autres. Séjour court ou long ? En tout cas qui dit séjour suppose que ce n’est pas une simple étape de quelques heures. Ça vient d’où finalement ce mot, séjour ? On y reconnaît le mot jour, c’est de la même famille ?

Absolument. En fait le mot séjour vient du verbe séjourner, lui-même issu du latin sub diurnare, signifiant durer un certain temps. Et c’est ce mot diurnare qu’on retrouve dans diurne, le contraire de nocturne, qui a donné aussi en se déformant le mot jour. C’est bien la même famille, Pas de surprise avec séjourner ; quand il apparaît en 1530, c’est en fait rester assez longtemps dans un lieu pour y avoir une demeure sans pour autant s’y fixer. On fait un séjour quelque part et on revient au foyer. Mais quand on évoque la salle de séjour de son foyer, c’est une traduction en 1955 de l’anglais living-room, salle de vie, Finalement, on peut rencontrer, pendant son séjour, dans le séjour du gîte, de nouveaux amis…

Les mots de l'hiver - Rencontre

C’est vrai que séjour de vacances et salle de séjour, ce sont bien des lieux de rencontre, rencontre encore un mot à élucider.

Oui et c’est un mot qui a mal commencé puisque lorsqu’il rentre en français au XIIIe siècle il signifie le fait de se battre. Évidemment, pas question de se battre dans le séjour ou pendant son séjour ! Il y avait au XVIe siècle l’expression hardi à la rencontre, signifiant hardi à l’attaque. Et puis est venue la rencontre de quelqu’un par hasard sur son chemin et Montaigne d’utiliser la formule oubliée, par rencontre qu’il faisait synonyme de par hasard. Bon, on est loin du site de rencontre, encore qu’on pourrait faire la rencontre du train… On trouve encore l’idée de combat dans la rencontre de boxe à déconseiller en vacances. Il y a aussi La rencontre de troisième type, un film de science-fiction de Steve Spielberg en 1977. Tiens, j’ai rencontré un extraterrestre dans le séjour, très sympa !