Séjournez à la Saline royale et passez un moment hors du temps

Située à la frontière du Jura et du Doubs,la Saline Royale d'Arc et Senans vous accueille au coeur d’un espace de 7 hectares, à 5 min de la forêt de Chaux, deuxième plus grande forêt naturelle de France.

L’HISTOIRE DE LA SALINE ROYALE :

Classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc et Senans est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières. Elle constitue également un témoignage rare dans l’histoire de l’architecture industrielle.

Manufacture destinée à la production de sel, la Saline Royale a été créée de par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779.

La Saline Royale fonctionnait comme une usine intégrée où vivait presque toute la communauté du travail. Construite en forme d’arc de cercle, elle abritait lieux d’habitation et de production, soit 11 bâtiments en tout : la Maison du Directeur, les Ecuries, les bâtiments des Sels Est et Ouest, les Commis Est et Ouest, les Berniers Est et Ouest, la Tonnellerie, le bâtiment des Gardes et la Maréchalerie.

Rendue obsolète par l’apparition de nouvelles technologies, la Saline Royale a fermé ses portes en 1895. Abandonnée, pillée, endommagée par un incendie en 1918, le Département du Doubs en a fait l’acquisition en 1927 la sauvant ainsi de la ruine. Trois campagnes de restauration successives achevées en 1996, lui redonnèrent son éclat.

Le parti architectural de la Saline royale, son histoire et sa réhabilitation en font un monument unique au monde qui s’ouvre aujourd’hui à tous les publics. Expositions, festival des jardins, concerts, résidences de chercheurs, animations pour les enfants, colloques, expériences innovantes ponctuent chaque saison culturelle.

Vivez l’expérience, séjournez au cœur d’un site patrimonial unique !

Découvrez dans l’enceinte de la Saline royale, au cœur du site historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 31 chambres classées hôtel 3 étoiles totalement revisitées par le célèbre designer Jean-Michel Wilmotte et décorées par l’architecte et auteur de bande-dessinée Damien Cabiron.

Ces artistes travaillent en totale résonnance avec la volonté originelle du créateur de la Saline – Claude-Nicolas ledoux – qui avait souhaité une architecture « aussi pure que celle du soleil dans sa course ».

