Sellières… mais aussi demain !

Sellières : entre Bresse et Revermont, entre Dole et Lons, entre Seille, sel et vignoble !

Sellières, France

Sellières sur le site officiel du Tourisme du Jura

Nous sommes entre Bresse et Revermont, entre Seille et vignoble, au cœur de la com’com’ Bresse Haute Seille, entre Dole et Lons, à une grosse dizaine de kilomètres plein ouest de Poligny…

Sellières, Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté, est aussi la cité du clocher sans église (le beffroi) et de l’église sans clocher, des remparts, de la porte de Poly (du Bourg Neuf / d’Amont… ainsi que des portes disparues d’Aval et de l’Hôpital, vestiges de l’ancienne enceinte de 6 tours et 3 portes qui protégeait la cité), des anciennes halles aux grains, des anciennes écuries de la Garde Nationale devenues Hôtel de Ville, des hôtels particuliers (de Crécy, Doroz, de Poly, du Pin), d’un ancien château établi sur la colline dominant la plaine bressane à l’Ouest de la Comté, du couvent des Cordeliers, des Forges de Baudin, d’un ancien moulin seigneurial ou encore du parc du Souvenir Français et de son kiosque, de la fontaine-lavoir et du pont de pierre.

Bref… Sellières n’a certainement pas volé son label !

Pour autant, Sellières est aussi la Cité de la Pomme, et des salières !

Le plus grand verger du Jura y a en effet trouvé terroir à son pied, tapissant les coteaux d’où le vignoble a disparu (bien qu’on y mette en bouteille l’appellation Château de Sellières), et donne lieu à la désormais traditionnelle Fête de la Pomme qui accueille chaque année près de 10 000 visiteurs.

Quant au sel, autrefois stocké au cœur de la cité – entre Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains – par les romains, il a aussi trouvé sa place sur le blason dont les armories “d’Azur aux trois salières” souligne le passé du village, sauf à considérer que le nom de Sellières viendrait du celte “celler” qui désigne une cachette ou du latin “celerias” qui signifie cellier, cave.

En outre, si le sel semble avoir marqué la cité, ne le confondez pas avec le SEL (Système d’Echange Local), développé à Sellières et qui – comme le CTFC (Collectif Textile Franc-Comtois) – en dit long d’un certain état d’esprit.

Sellières, autrefois place marchande et lieu d’échange au carrefour des produits de la plaine et des coteaux, est aussi aujourd’hui un village de 750 habitants qui retrouve toute une jeunesse.

Le commerce rhabille les rues du village en même temps qu’il répond à tous les besoins de la vie : de la boucherie à la poissonnerie, de la fleuriste à la boutique de frip’, du bistrot au salon de coiffure, sans oublier Le Pain d’Aurèle, boulangerie certifiée bio et tout récemment distinguée par le Gault et Millau… il ne manque rien à ce qui fait le bonheur du quotidien !

Les sentiers de découverte du village (et notamment le sentier de vieilles pierres, jalonné de salières) n’attendent donc plus que vous, de la Brenne au Petit Musée de Salières, ou des remparts à la Place de la Vieille Eglise via les trej’, ou encore du château du Maître des Forges aux étangs autour desquels le CPIE Bresse du Jura, hébergé à Sellières, reconnecte les habitants avec leur environnement.

Notre balade commence évidemment, et comme d'habitude, en mairie.... où nous découvrons un Joly village !

Bernard Joly, maire de Sellières, dans son bureau de l'Hôtel de Ville, anciennes écuries royales © Radio France - Dominique Parreaux

"Sellières est un village médiéval mais aussi un village qui bouge et qui a plein de projets" Copier

Nous avons ensuite rejoint Albert Wolf, un passionné de son village qui en a d'ailleurs guidé les visites, devant l'ancienne halle aux grains. Point de départ de notre Sellières Tour ! En route...

les anciennes halles aux grains, aujourd'hui médiathèque et théâtre de la Fête de la Pomme © Radio France - Dominique Parreaux

Le mystère de l'église sans clocher et du clocher sans église enfin élucidé ! Copier

Sellières, c'est donc aussi aujourd'hui une vie qui retrouve des couleurs... qui riment avec Croq'Heure !

Nous nous sommes arrêtés dire un petit bonjour à Evelyne et Vanessa, sellieroises qui ont voulu redonner de l'élan au village

Vanessa et Evelyne Ferraton : la fille, la maman, engagées dans une même envie. © Radio France - Dominique Parreaux

"J'ai décidé de refaire quelque chose ici..." Copier

En voiture ! Nous avons quelques gros hectomètres à parcourir pour aller faire la connaissance de Jean-Baptiste Viret, haut-savoyard installé depuis peu dans le Jura... un vrai choix de vie !

Sellières, c'est les vergers, mais pas seulement ! Nous sommes évidemment en terre de pâtures en zone AOC © Radio France - Dominique Parreaux

JB : du pays du Beaufort au pays du Comté Copier

Parmi les figures du village, Pierre Boulet est un incontournable.

Amoureux de son pays, il nous attendait devant le musée qu'il a créé : Le Petit Musée (insolite) de Salières !

Le Musée est abrité dans le beffroi, le fameux clocher sans église, place de la Fidélité © Radio France - Dominique Parreaux

"J'ai redécouvert mon pays, revécu mon enfance" Copier

... et puisque le personnage est du genre intarissable, et c'est bien tant mieux, nous avons prolongé la visite...

Pierre Boulet, sellierois salinophiliste, au milieu des 5000 salières qu'abrite déjà le musée. © Radio France - Dominique Parreaux

Sellières , salières : 2 paronymes qui n'auraient rien du hasard ! Copier

Autre emblème de Sellières : la poissonnerie !

L'enseigne existe depuis 1923, et la maison se porte toujours aussi bien... On ne pouvait donc pas faire autrement que de s'arrêter !... et bien nous en a pris...

Jean-Charles Grandjean, chantre du Made in Jura, des boissons aux poissons... © Radio France - Dominique Parreaux

Le comble du poissonnier ? c'est de faire comme au bar avec son cheval de bataille ! Copier

Un peu plus haut dans le village, nous avons décidé de nous arrêter à la boucherie que Philippe a relancée avec les quelques-uns qui y ont cru... Maxime en était, et en est toujours, avec le même bonheur semble-t-il...

Philippe et Maxime, commerçants de village et fier de l'être ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Si vous voulez v'nir boire l'apéro...?!" Copier

Sellières ne peut pas se comprendre complètement sans en découvrir les vergers. C'est donc la Cité de la Pomme que l'on a souhaité visiter, accompagnés d'un sellierois dont la pomme ne nous était déjà plus tout à fait étrangère : Albert Wolf !

Albert Wolf devant le verger de Sellières © Radio France - Dominique Parreaux

En route : 1ère, 2ème, ... de la pomme du levier de vitesse à la pomme de Sellières Copier

... Et nous voici cette fois aux Vergers de Sellières, où Nicolas Mathon cultive les fruits d'une passion.

La pomme a son quartier (12 ha), et nous voici dans ce qui fait aussi l'identité du village !

Nicolas Mathon, Les Vergers de Sellières © Radio France - Dominique Parreaux

"Un village assez dynamique avec des perspectives de développement intéressantes" Copier

Notre visite nous ayant réservé bien des bonheurs de rencontres, on vous en a évidemment mis de côté !

Nous reviendrons donc à Sellières durant les prochaines vacances de février (période de vote de sélection) pour, par exemple, rendre une petite visite au CPIE Bresse du Jura...

Julie, Chouchou et Claire : Le CPIE semble bien dans son élément à Sellières ! © Radio France - Dominique Parreaux

... avant d'aller à la rencontre de Caroline et Jessica, en pleins préparatifs de la toute nouvelle boutique du village... un magasin presque comme les autres...

Caroline et Jessica dans la boutique"Coquet' tri" du CTFC, ouverte de 9h à 16h tous les samedis dès le mois de mars © Radio France - Dominique Parreaux

... puis de se rendre chez la fleuriste, Cécilia, qui nous a accueillis avec sa passion des autres et du village auquel elle fait entièrement confiance...

Cécilia, heureuse à Sellifleurs ! © Radio France - Dominique Parreaux

... sans oublier de s'arrêtre pour de vrai à la halle aux grains où l'on a aussi rencontré Paule Nuninger, responsable d'une médiathèque qui fait le bonheur de tous...

Paule Nuninger à qui nous avons aussi demandé à quoi ressemblerait un livre sur Sellières © Radio France - Dominique Parreaux

... mais aussi d'emprunter les allées du Parc du Souvenir Français...

Le kiosque à musique du Parc du Souvenir Français © Radio France - Dominique Parreaux

... de rendre visite au Club des Anciens, où Nanou nous a expliqué combien lui offrir un voyage était une mauvaise idée...

Marie-Jeanne, dite Nanou, aime son paysage... ne lui faites pas de valise ! © Radio France - Dominique Parreaux

... ou de monter au premier étage de l'Hôtel de Ville, où Mon Village propose ses activités !

Suzanne Caré-Buisson, présidente de l'association Mon Village, la bien-nommée © Radio France - Dominique Parreaux

Alors à tout bientôt, dans les rues et les trej' de Sellières, pour de nouvelles découvertes, tout en bonheurs pluriels !