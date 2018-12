Semaine des solidarités sur France Bleu Gironde

Coup de projecteur sur les associations girondines qui se bougent pour changer les choses.

A partir du lundi 10 et jusqu'au vendredi 14 décembre, France Bleu Gironde et France 3 Nouvelle-Aquitaine s'engagent durant une nouvelle Semaine des solidarités auprès de centaines d'associations pour soutenir des initiatives caritatives à Bordeaux et en Gironde. Coups de zoom tous les jours sur la France de l’entraide, celle des citoyens engagés qui se mobilisent pour une solidarité de proximité et au quotidien.

Des initiatives à soutenir

Ils accueillent des migrants mineurs, ils s’engagent pour les jeunes de leur banlieue ou alertent sur les déserts médicaux en milieu rural. Ils et elles, c’est vous, c’est nous ! C’est la force d’un engagement collectif qui essaime sur tous les territoires. Tous les jours, du 10 au 14 décembre, retrouvez sur France Bleu Gironde dans nos éditions et dans nos programmes, des bénévoles et de belles histoires qui tissent chaque jour les liens du mieux-vivre ensemble !

A retrouver sur France Bleu Gironde

Dans "Ça roule ensemble", lundi 14 décembre à 17h40, Nicolas Fauveau vous présente Récup’R un atelier participatif et solidaire qui incite à l’auto-réparation en mécanique vélo. Son but est la réduction des déchets par le réemploi. Située à Bordeaux, cette recyclerie donne à ses adhérents l’accès à des outils, du matériel d’occasion et des conseils. Dans "Place des grands hommes", jeudi 13 décembre à 12h00, Rodolphe Martinez reçoit Nicolas Fesquet, fondateur du "Livre vert", une entreprise bordelaise spécialisée dans la deuxième vie des livres et dans l'insertion professionnelle.