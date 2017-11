Semaine tunisienne sur France Bleu Alsace, un week-end en Tunisie à gagner

France Bleu Alsace vous apporte du soleil dans la grisaille automnale et vous emmène direction la Tunisie dans la semaine du 13 au 17 novembre 2017.

Pluie, brouillard, ciel plombé, le temps est à la morosité mais France Bleu Alsace fait venir le soleil de la Tunisie jusque chez vous.

Semaine tunisienne, du 13 au 17 novembre 2017

Ecoutez France Bleu Alsace et chaque jour à 15h45 envolez-vous vers la Tunisie pour découvrir la culture, le patrimoine, le tourisme, l’artisanat de ce pays magnifique.

Mohamed Trabelsi, consul de Tunisie à Strasbourg, est notre invité de 7h15 le lundi 13 novembre, pour évoquer toutes les facettes de son pays.

Lundi 13 novembre à 10h, Nadine Dehaye fait saliver vos papilles avec la gastronomie tunisienne dans l'émission "On cuisine ensemble" et si vous avez votre truc à vous pour cuisiner tajine, mosli, méchouia, brik ou couscous n'hésitez pas à partager vos astuces au 03 88 25 15 15.

Tunisie - Illustrations © Getty

Gagnez votre week-end en Tunisie

Pour poursuivre le voyage vers la Tunisie, un cadeau exceptionnel vous attend la semaine du 20 au 24 novembre. Participez au Grand défi du matin avec Lionel Bertrand et remportez un week-end prolongé en Tunisie, avec notre partenaire Tunisair.