Metz, France

Participez au semi-marathon de Metz (21,195 km) le 30 juin 2018 à 19h sur la route de Charles le Téméraire, la vélo-route qui relie la Belgique à la Bourgogne en longeant la Moselle. Départ au plan d'eau à Metz et arrivée au parc de loisirs Walygator près de Maizières-les-Metz. La course se courre en solo ou en duo avec relais à 10 km, en semi nocturne. Un bon moment sportif à passer entre amis, en famille, entre collègues.

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et jusqu'au 28 juin sur le site de La Téméraire.

D'autres possibilités de parcours s'offrent à vous, pour tous les âges et tous les niveaux : le challenge entreprise (en équipe, 3x21 km), la colorée (une course de 3 km dans le parc Walygator), la Waly'Kids pour les enfants (parcours pour les 6-9 ans et pour les 10-12 ans).

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous le 30 juin 2018 pour vous faire vivre l'événement en direct.