Nantes, France

Loisirs, gastronomie et contes enchanteurs au Programme de vos fêtes sur France Bleu Loire Océan

Avec « Le marché d’Anne Lataillade », notre blogueuse culinaire a sélectionné quelques produits de fête et nous fait partager des idées de recette simples à la portée de tous, avec toujours une petite pointe d’astuce. « Le marché d’Anne Lataillade », tous les jours à 8h15 et 10h15.

Desserts de fêtes © Getty - Photo by Natasha BreenREDA&COUIG

Ils incarnent les rêves des petites filles et des petits garçons. Les princes et princesses ont de tout temps fait l’objet de romans. Diana et le Prince Charles. Grace Kelly et le prince de Monaco, retrouvez leur histoire dans la série « Princes et Princesses » à 10h40 et 17h40

Grace Kelly et le Prince de Monaco © Getty - Photo by 3777Gamma-Rapho

Avec « Comédies Cultes » on redécouvre 10 grandes comédies françaises devenues cultes. De « L’arroseur arrosé » des frères Lumière au succès phénoménal de « Intouchables », en passant par « La Grande Vadrouille » et quelques autres… « Comédies Cultes » tous les jours à 17h10

La Grande Vadrouille © Getty - Photo by Jean MAINBOURGGamma-Rapho

Vos séries de fêtes sur France Bleu Loire Océan