Show au Coeur, un concert au profit des Resto du Coeur au Galaxie d'Amnéville

Evénement solidaire et festif, le concert "Show au cœur" se tiendra samedi 12 Janvier au profit des Resto du Coeur. Claudio Capéo et Joyce Jonathan, et d'autres artistes, mettront le feu au Galaxie d'Amnéville !

Un concert au profit des Resto du Cœur

Le Département de la Moselle vous donne rendez-vous samedi 12 janvier au Galaxie d'Amnéville pour "Show au cœur" le concert organisé chaque année depuis 2012, au profit des Resto du Cœur.

Show au Cœur 2019

Pour cette soirée exceptionnelle, deux groupes et deux artistes se succéderont sur scène pour interpréter leurs chansons et offrir au public un spectacle unique : Yall, Diva Faune, Joyce Jonathan et Claudio Capéo.

Si Claudio Capéo et Joyce Jonathan sont définitivement entrés dans le cœur des français, la présence des stars internationales que sont Yall, auteurs de plusieurs tubes mondiaux énormes comme "Hundred Miles", devrait ravir les plus jeunes mosellans.

De même, le duo Diva Faune fera chanter tout le public sur "Shine on my Way" que tout le monde a fredonné.

Tarif unique de 27€

Acheter une place pour ce concert, c'est permettre aux Resto du Coeur de Moselle de servir 22 repas à ses bénéficiaires...et de vous faire plaisir par la même occasion !