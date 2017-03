Showcase privé Notre Dame de Paris avec France Bleu Toulouse

Gagnez vos places pour assister au mini-concert privé de la troupe de Notre Dame de Paris en écoutant France Bleu Toulouse

La célèbre comédie musicale revient avec France Bleu. Notre Dame de Paris a révélé Garou, Julie Zenatti ou encore Patrick Fiori et marqué toute une génération avec ses tubes Belle et Le Temps des cathédrales. 15 ans après, Luc Plamondon et Richard Cocciante se sont retrouvés pour monter une nouvelle production de la comédie musicale francophone la plus connue au monde

Belle - Notre Dame de Paris - Alessandro Dobici

Mini-concert privé

En avant-première de leurs concerts au Zénith de Toulouse les 7, 8 et 9 avril, retrouvez la troupe de Notre Dame de Paris en mini-concert privé mardi 04 avril à 19h30 à l'Hôtel Palladia à Toulouse (Purpan).

Soyez nos invités privilégiés en réservant vos places VIP au 05 34 43 31 31. Attention, c'est dans la limite des places disponibles.

Notre Dame de Paris au Zénith de Toulouse