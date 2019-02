SHOWTIME, le nouveau spectacle d’Holiday On Ice

Le plus grand spectacle sur glace revient en France et fête son 75e anniversaire.

SHOWTIME vous emmène dans un voyage extraordinaire depuis les prémices de Holiday On Ice jusqu’à sa position actuelle de producteur des plus célèbres spectacles de patinage artistique de la planète. Vous aurez un aperçu spectaculaire du passé, du présent et de l’avenir du plus grand des spectacles sur glace!

Cette nouvelle production a été portée par une incroyable équipe de créateurs internationaux venant du divertissement. Elle élève les spectacles sur glace à un niveau nouveau et passionnant. Elle est un hommage à une grande et belle histoire mais porte surtout un regard fascinant sur un avenir passionnant!

Un spectacle à voir au Palais des Sports du 28 février au 5 mars et à l’AREN’ICE de Cergy-Pontoise du 8 au 10 mars.

