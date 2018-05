Comment intéresser les enfants à la musique ? En les plongeant dans l'univers de Disney. C'est ainsi qu'est né le projet "Si on Disney", chapeauté par l’école de musique et l’école d’arts plastiques de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine.

Ce spectacle de 2h (composé de onze actes et de 28 morceaux) est interprété par 110 personnes (de l'ensemble instrumental, du chœur d’enfant, en passant par l'atelier jazz et l'ensemble de clarinettes et flûtes traversières).

Aux interprétations en live s'ajoutent des projections vidéos.

Rendez-vous

Samedi 5 mai 2018

Parthenay

Palais des Congrès

20h30

Entrée gratuite