Si on vous le demande : 250€ de bons d'achat sur le site monjardinbio.com à gagner

A gagner cette semaine

Pour célébrer le printemps, France Bleu Provence vous offre un bon d'achat de 250€ sur le site monjardinbio.com

MonJardinBio.com, la boutique de votre jardin au naturel : semences bio (graines bio : tomates, aromates, courges, salades, haricots, pois, légumes insolites...), engrais et traitements naturels, lutte biologique pour potager, verger et fleurs, accessoires… des produits exclusivement fabriqués en France.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :