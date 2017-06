A gagner cette semaine

Pas moins de 4 cadeaux pour le grand gagnant ! Un stage de deux jours au Centre Équestre Sauvecanne de Bouc-Bel-Air 4 invitations pour le Téléphérique et le Zoo du Mont Faron à Toulon 4 invitations pour Montopoto à Saint-Cannat 4 invitations pour le Village des Automates de Saint-Cannat

Le Centre Équestre Sauvecanne, situé dans l'enceinte du Décathlon Village de Bouc-Bel-Air, est l'un des meilleurs en terme de résultats en concours de saut d'obstacles dans les Bouches-du-Rhône d'après le Comité Départemental d'Equitation.

Située au sommet du Mont Faron, le Zoo-Fauverie de Toulon accueille des loups, lynx, hyènes, lions, panthères, tigres, jaguars, pumas, lémuriens, et de nombreuses autres espèces. Et pour y accéder : montez à bord des toutes nouvelles cabines du téléphérique.

A Saint-Cannat, Montopoto est la plus grande aire de jeu couverte de France ! Une plaine de jeux sur le thème de la jungle (piscine à balles, aéro-souffleur, toboggans, arbre à filets, circuit de voitures électriques, double piste de luge, monorail hélicoptère...).

Juste à côté, le Villages des Automates constitue un parc de loisirs pour enfant dans un parc boisé de 8 hectares. Aires de jeux, attractions, circuits de karts à pédale, ferme et bien sûr les automates dans des univers amusants, ludiques et féériques.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h07, 9h03 et 16h03 en semaine, 7h07, 10h03 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :