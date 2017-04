A gagner cette semaine

A l'occasion de la manifestation "De Ferme en Ferme", France Bleu Provence vous offre :

une nuit avec petit déjeuner au gîte "Au Soleil Levant", ferme d'Aco Astier à Montlaux au pied de la Montagne de Lure, en Haute-Provence.

Françoise et Nicolas produisent avec passion de la viande d'agneau et de bœuf en Agriculture Biologique. Vous séjournerez dans leur gîte situé à 20 km de Forcalquier et Sisteron et découvrirez leur ferme membre de l'association "Accueil Paysan".

De Ferme en Ferme

Les samedi 29 et dimanche 30 avril, les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs-trices vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. L’occasion de découvrir leurs métiers et leurs pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations. Lors de ces deux jours, le lien est renoué entre les producteurs et les consommateurs, entre le champ et l’assiette.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :