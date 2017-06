Si on vous le demande : un séjour à La Tania en Savoie à gagner

A gagner cette semaine

Un séjour estival d’une semaine à La Tania (Savoie) en appartement pour une famille de 4 personnes

Vous séjournerez en cœur de station, dans une résidence située dans le centre piéton (accès direct et proximité immédiate de toutes les activités et commerces de la station).

Modalités : séjour à valoir du samedi au samedi, date d’arrivée à choisir entre le 22 juillet et le 12 août, sous réserve de disponibilités.

La Tania

La Tania est la dernière née des stations des 3 Vallées, nichée entre Courchevel et Méribel, au bord du Parc National de la Vanoise, à 1400 m d'altitude. Station piétonne, à taille humaine, La Tania vous invite à embarquer gratuitement dans la télécabine dès le 9 juillet.

La Tania l’été, c’est s’offrir un bol d’air frais bien mérité, une parenthèse déconnectée, des vacances douces, au bord de la piscine ou le long des sentiers de montagne de la Vanoise et des 3 Vallées. Ouvrez les portes de La Tania et entrez dans un village de vacances piéton et moderne où les visages vous seront rapidement familiers. Profitez des nombreuses activités pour vous aérer, vous inspirer, vous revitaliser et repartir léger. C’est la destination idéale pour s’aérer loin de la foule, de profiter d’activités adaptés à tous (VTT, vélo à assistance électrique, randonnées, balades, trottinette tout terrain, paintball, chasse aux trésors, tir à l’arc… sans compter les animations quotidiennes proposées par l’Office de Tourisme ainsi que les barbecues géants en forêt), de se détendre à la piscine panoramique chauffée à 28°C tout en respectant les petits budgets.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :