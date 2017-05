Si on vous le demande : un séjour viticole en Dracénie à gagner

A gagner cette semaine

A l'occasion du Salon des Plantes et des Roses organisé par le Château Sainte-Roseline aux Arcs-sur-Argens les 13 et 14 mai, France Bleu Provence vous offre :

une nuit dans la maison d'hôte du Château des Demoiselles à La Motte pour 2 personnes, avec petit-déjeuner, un repas, un panier gourmand et gourmet, une visite des caves et une dégustation œnologique

Vous séjournerez en couple et pour une nuit dans l'une des 5 chambres de cette bastide de 1830 à la décoration raffinée et élégante et profiterez de la vue sur le vignoble du Château des Demoiselles à La Motte (près de Draguignan), propriété du Château Sainte-Roseline.

Le salon des Plantes et des Roses

Les samedi 13 et dimanche 14 mai, de 9h30 à 18h, le Château Sainte-Roseline des Arcs-sur-Argens organise la 15è édition du Salon des Plantes et des Roses. Des dizaines d'exposants seront réunis dans la très belle allée des platanes bicentenaires du parc privé du Château : rosiéristes, pépiniéristes et professionnels de la décoration ou du jardinage. EN SAVOIR PLUS > LE PROGRAMME DE LA JOURNEE.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :