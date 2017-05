Si on vous le demande : un séminaire d'aromathérapie à Graveson à gagner

A gagner cette semaine

un séminaire d'aromathérapie "Deux jours pour changer sa vie" au Musée des Arômes et du Parfum de Graveson avec Nelly Grosjean

Nelly Grosjean est l'auteur de nombreux livres sur l'aromathérapie et la santé holistique. Avec une expérience de plus de 40 ans, elle applique dans ce séminaire "Deux jours pour changer sa vie" les 10 règles d'or du bien-vivre (respiration, alimentation, pensée positive...). Vous saurez tout sur les propriétés, actions, précautions, recettes des huiles essentielles... EN SAVOIR PLUS SUR LE SEMINAIRE.

Graveson est située dans le nord-ouest des Bouches-du-Rhône, entre Tarascon et Avignon.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :