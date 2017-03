Si on vous le demande : un stage aux Ecuries DS d'Aubagne

A gagner cette semaine

Découvrez en toute simplicité l'équitation lors d'un stage d'une semaine aux Ecuries DS à Aubagne du 10 au 14 avril 2017

Nichées sur le chemin de St-Jean-de-Garguier à Aubagne, les Ecuries DS existent depuis un peu plus d'un an. Dans une ambiance familiale et joviale, une équipe jeune et responsable accueille les minots pour du baby poney et des cours à poney et cheval pour tous les âges !

La motivation principale de la créatrice des Ecuries DS, Valérianne De Souza, est de voir le sourire s'accrocher sur les visages des enfants. Enfants et ado sont au cœur des Ecuries DS. Autre particularité, Valérianne De Souza, compétitrice dans l'âme, a su insuffler son énergie et son goût de la victoire à ses élèves de la partie compétition des Ecuries : la Team DS. Championne de France, de Provence, déjà sélectionnée pour les championnats de France en juillet prochain, les cavalières de la Team DS sont en concours régulièrement et adorent les défis...

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :