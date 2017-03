Si on vous le demande : un voyage à Moscou à gagner

A gagner cette semaine

A l'occasion du 3è Salon Printemps des Voyages à l'Hôtel Renaissance d'Aix-en-Provence le jeudi 30 mars, France Bleu Provence, avec la complicité de Jancarthier Voyages Aix-en-Provence, vous offre :

un séjour à Moscou pour 2 personnes

Séjour comprenant :

les vols Air France aller/retour de Marseille-Provence, taxes incluses

3 nuits en hôtel 4*

petits-déjeuners buffets

transferts privés aéroport/hôtel/aéroport

Lot valable hors vacances scolaires, avant le 30/11/17, selon disponibilités au moment de la réservation.

N’incluant pas : les frais de visas obligatoires (100€/personnes-lorsque les documents sont finalisés à plus de 5 semaines du départ et 150€ /personne à moins de 5 semaines), les assurances Russie obligatoires et toutes les prestations non notifiées incluses.

Attention :

Ce lot n’est ni modifiable, ni cessible ou transmissible, non reportable, non transformable et ne peut servir d’acompte sur une autre prestation.

Les gagnants doivent avoir 21 ans et être en possession d’un passeport valide 6 mois après la date de retour.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :