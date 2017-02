Si on vous le demande : une journée de soins à Saint-Raphaël à gagner

A gagner cette semaine

A l'occasion du Salon des Séniors de Draguignan les jeudi 23 et vendredi 24 février 2017, France Bleu Provence vous offre...

Une journée de soins pour 2 personnes "Le Mythique Rêve Oriental à 2" aux Bains de Cléopâtre à Saint-Raphaël

2h30 de soins : bains de vapeur aux huiles essentielles d'eucalyptus, exfoliation au savon noir, gommage du corps sur table en marbre chauffée (oriental au gant de crin ou aux sels de gommage senteur loukoum by La Sultane de Saba), savonnage du corps, shampoing massant du crâne et du haut du dos, masque au ghassoul aromatisé à la rose, massage relaxant à l'huile d'argan et aux huiles essentielles de votre choix (60min). Accès à la salle de repos avec thé traditionnel, pâtisserie, demi-bouteille de champagne et cocktail bio énergisant ou détox fait maison.

Comment jouer ?

Ecoutez bien France Bleu Provence. Nos animateurs vous donnent sur l'antenne (à 6h25, 8h58 et 16h03 en semaine, 7h07, 9h55 et 16h03 le week-end) un mot de passe (un mot de passe différent chaque jour).

Au signal et uniquement au signal, appelez France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Le top appel vous est donné par les animateurs des tranches 6h/9h ("France Bleu Provence Matin"), 9h/11h et 16h/19h ("Ça vaut le détour"), et ce à n'importe quel moment dans leurs émissions. Le week-end aussi soyez attentifs entre 7h et 10h, entre 10h et 12h30 et entre 16h et 19h.

Le-La premier-e arrivé-e à nous dire "j'écoute France Bleu Provence" et à nous donner le mot de passe gagne :

le jeu de cartes France Bleu Provence

son inscription au tirage de vendredi 18h45 pour remporter la journée de soins à Saint-Raphaël.

Le Salon des Séniors de Draguignan

Organisé à la salle Saint-Exuypéry de Draguignan les 23 et 24 février 2017, le Salon des Séniors propose de multiples animations et stands autour de la retraite et du temps libre : gastronomie, confort et rénovation de l'habitat, autonomie, maisons de retraite, loisirs, détente, voyages, santé, beauté, droits et patrimoine, services à la personne... Entrée gratuite de 10h à 18h