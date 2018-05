Fin de saison polyphonique pour la Garance Théâtre de Cavaillon qui invite « La Mossa » en tournée nomade.

De l’Albanie au Brésil, de la Finlande à l’Occitanie, ce sextet vocal sillonne les styles et les traditions vocales. « La Mossa » six chanteuses, six musiciennes « en mouvement » sous la houlette de Lilia Ruocco.

LA MOSSA NOMADES Copier

Les concerts de La Mossa :

Lundi 28 mai, MORIERES LES AVIGNON - Espace Folard.

Mardi 29 mai, MAUBEC - Extérieur salle des fêtes.

Mercredi 30 mai, CAVAILLON - Place de la Révolution.

Jeudi 31 mai, CAUMONT SUR DURANCE - Jardin Romain.

Vendredi 1er juin, CHATEAUNEUF DE GADAGNE - Parvis de l'Arbousière.

Samedi 2 juin, BONNIEUX – Boulodrome.

Les concerts à 21H.