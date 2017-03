The Skalipsouls invité de l'Azur en Scène

The Skalipsouls en live !

C'est en 1995 que l'aventure commence à Nice pour Lord Skalipsoul et son groupe Alerte à Skalibu! Le groupe signe chez Mercury-Universal en 2000 jusqu'en 2003.

The Skalipsouls © Radio France - France Bleu Azur

C'est en 2016 que Lord Skalipsoul se décide à reprendre du service, sous l'influence de son tout premier guitariste, Vlad, et forme ainsi The Skalipsouls, groupe distillant un savant mélange de ska 60's et revival, de rock steady, de reggae, mélange alliant compositions et reprises, pour notre plus grand plaisir! Ils sont ce samedi à 18h dans Azur En scène

Découvrez l’histoire et la musique en Live du groupe The Skalipsouls .La cote d’Azur a du talent , et vous l’entendez dans Azur En Scene avec Adrien Mangano !!