Skatepark en fête à Cherbourg le 30 septembre

Samedi 30 septembre 2017, une grande journée de fête est organisée par Manche festivités autour du Skatepark de Cherbourg-en-Cotentin. Concerts gratuits, animations, restauration sur place vous attendent de 10h à 21h sur l’esplanade du centre commercial les Éléis.

Les concerts gratuits de Skatepark en fête :

14h00: MOONSEE blues jazz et folk irlandais

16h30 LES COUACS burlesque festif

18h30 LES PROVISOIRES java-rock chansons Françaises

A NOTER : en cas de météo défavorable les concerts peuvent être annulés.

Des stands seront installés sur l’esplanade : De la musique avec un stand-disquaire et des vinyles d'occasions, des tatouages au henné par l’école de Preeti, un stand de prévention SIDA INFO et la présence de l’association TI MOUN pour une exposition-vente d’artisanat. Buvette et restauration sur place.

Skatepark en fête à Cherbourg en Cotentin : Samedi 30 septembre 2017, Esplanades des Eléis, avenue Reibell. Gratuit.

Contact : 02.33.20.51.96