World écossaise/Rock/Folk/Pop - à 21h à l'AGHJA

Alec Norman Dalglish : Chant, guitare, mandoline

Martin Gillespie : Cornemuse des Highlands, accordéon

Craig Espie : Violon

Fraser West : Batterie

Daniel Gillespie : Accordéon

Alan Scobie : Piano, claviers

Jodie Bremaneson : Basse

Deux fois lauréats du Festival de musique traditionnelle, Live Act of the Year (2016 et 2011), les musiciens de Skerryvore ont embarqué pour un voyage météorique qui les a emmenés de l'île lointaine de Tiree à des tournées internationales prestigieuses (Central Park/ New York, The Ryder Cup Louisville/Kentucky, L'exposition de Shanghai/Chine...). Skerryvore crée une fusion unique de folk, de traditionnel et de rock, qui représentent les personnalités et cultures de ses membres, tous originaires de différentes régions d'Ecosse. En 2015, le groupe fête son 10ème anniversaire, avec un concert au Mossfield Stadium/Oban. Après avoir vendu 3000 tickets en 90 minutes, les organisateurs décident d'augmenter la jauge, permettant ainsi à 6000 visiteurs venus du monde entier d'apprécier Skerryvore, et leurs nombreux invités, dont Dougie MacLean et la légendaire chanteuse irlandaise, Sharon Shannon. Le succès de ce concert les conduit à la création de leur propre festival, Oban Live, qui connaît un succès considérable, grâce à leurs propres performances et celles d'artistes comme KT Tunstall, We Banjo 3, Julie Fowlis... En 2017 leur hit single Live Forever devient la musique d'une campagne promotionnelle de tourisme écossais et arrive très vite à la première place des charts d'ITunes, dans la catégorie World Music. Suit la tournée Live forever au cours de laquelle le groupe donne plus de 70 concerts au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas, et aux USA. 2018 verra la sortie de leur 6ème album studio, suivie d'une tournée internationale, où ils seront, entre autres, têtes d'affiche du légendaire Tonder Festival/Danemark.