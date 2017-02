Skier avec France Bleu Pays de Savoie et le comité de ski de Savoie

Pour tout savoir sur l'info neige, l'info route, France Bleu Pays de Savoie vous accompagne tout au long de vos vacances.

L'info neige :

Plusieurs rendez-vous avec les hauteurs de neige des stations des Pays de Savoie à 07h39, 08h39, 10h04, 17h31 et 18h31 du lundi au vendredi et le week-end à 07h39, 08h39 et 10h04

L'info route :

Jusqu'au 4 Mars, France Bleu Pays de Savoie vous guide vers votre destination de vacances d'hiver tout au long de la journée.

Dès 16h le vendredi , "Radio guidage" avec des points route toutes les demi heures en partenariat avec le PC Route Osiris à Albertville.

Le samedi dès 8 heures : points info route toutes les demi heures et émission spéciale dès 14 heures ;

Interventions des Offices de Tourisme en direct et de notre partenaire le Comité de ski de Savoie.