Soirée Jazz avec "L'homme descend du swing" ce samedi 20 juillet 2019 à 20h30 à la Chapelle-Villars

Avec l'Association "pour la Sauvegarde de la Vieille Chapelle" soirée jazz à la Chapelle-Villars ce samedi 20 juillet

"L'Homme descend du Swing" groupe lyonnais fondé par Patrick Bafon, pianiste et chanteur, il s'attache à faire revivre les ambiances survoltées de la période swing !

Tout aussi mordus de swing, Claire Fleury à la contrebasse et Matthieu Garreau à la batterie le soutiennent sans faille dans cette quête joyeuse. Grands standards, incontournables et arrangements personnels se côtoient pour un répertoire enlevé et festif !

La Buvette (jus de pomme, vin, bière, café) et des en cas (sandwiches, tartes) seront servis à l'extérieur de la Chapelle.

PAF:

Adulte 13€ - Adhérent 11€

Ados (18-14ans) 6€ -

Gratuit enfant moins de 14 ans

_Réservation conseillée _au 06 89 75 38 58

