En prélude à la Féria de Pâques à Arles, qui ouvre traditionnellement la saison tauromachique en France, France Bleu Gard Lozère, Provence, Vaucluse et Hérault seront présents pour une soirée spéciale le jeudi 29 mars.

La Féria de Pâques d'Arles est l'un des plus grand événements tauromachique de l'année !

Traditionnellement, cette féria est le premier rendez-vous, celui qui ouvre la saison de la tauromachie espagnole sur le sol français.

À l'occasion de cette fête taurine et populaire, toute la ville d'Arles se rassemble et se transforme : L'amphithéâtre Romain devient la Plaza de Toros où se déroulent les corridas matin et après-midi. le tout est accompagné, bien sur, des traditionnelles "Peña"ou "bandas", et plus tard dans la soirée, tout le monde se retrouve dans les bodegas attenantes aux arènes.

C'est quoi une bodéga ?

Pour les non-initiés, une Bodega c'est initialement un mot espagnol désignant un endroit pour élaborer et stocker le vin, comme une cave ou chai. notamment pour élaborer et stocker le vin, auquel cas il peut se traduire par cave ou chai.

Les Andalouses est une association créée en 2000 à l’initiative d’un groupe d’amis, dans le but de de défendre les valeurs de la « vraie » fiesta à l’espagnole. L’association devient Club Taurin Paul Ricard en 2001 et se lance dans l’aventure des bodégas en continuité de celle tenue dans un bar éponyme près de la place du Forum. Et depuis 2004, elle installe tous les ans, sa bodéga à chaque féria pascale dans le cadre magique de I'Eglise des Prêcheurs.

C'est dans ce cadre donc, que, pour la première fois cette année, 4 stations France Bleu s'unissent pour une émission spéciale diffusée en direct depuis le cœur de la bodéga "Les andalouses", le jeudi 29 mars entre 19h et 21h.

Au menu, des rencontres avec les toreros qui officieront durant le week-end, les organisateurs de l’événement, de la musique...bref, une soirée qui promet d'être belle, dans une ambiance de folie, bref mémorable, sous les auspices de la tradition arlésienne et taurine !

Retrouvez toutes les infos pratiques ainsi que la programmation 2018 de la bodéga, téléchargeable sur mobile ou imprimable.