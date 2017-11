Soirée spéciale Tatort au Festival Augenblick

France Bleu Elsass est partenaire du Festival Augenblick, festival du cinéma franco-allemand qui se tient dans les cinémas du réseau Alsace Cinéma du 7 au 24 novembre, c'est la 13ème édition cette année !

Le Festival Augenblick organise un soirée spéciale Tatort au cinéma Star St-Exupery, le 20 novembre à 20h, jouez avec France Bleu Elsass pour gagner vos places !

"Quand on dit « série policière allemande », vous pensez à Derrick ? Il est temps de vous mettre à jour ! Diffusée depuis 1970 et suivie assidûment jusqu’à aujourd’hui, la série phénomène en Allemagne, c’est Tatort. Et n’allez pas croire qu’elle n’est suivie que par des retraités : les jeunes fans se retrouvent le dimanche soir pour suivre le dernier épisode dans des bars : les Tatort-Kneipen ! La recette de la réussite de cette série ? La proximité, sans doute : les épisodes se déroulent dans 22 villes d’Allemagne, à chaque ville son commissaire et son univers propre. Tatort, c’est aussi le terrain sur lequel nombre de jeunes réalisateurs allemands font leurs premières armes et où défilent des stars du cinéma. Depuis 2013, Devid Striesow y incarne le commissaire Stellbrink dans la ville de Sarrebruck, le plus charmant, semble-t-il, des commissaires de Tatort. Alors, curieux ?" -Lu sur le site du festival Augenblick