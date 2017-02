Christelle Lapierre reçoit Yves Duteil

ÇA VAUT LE DÉTOUR, mercredi 1er mars de 16h30 à 19h en direct du cinéma Gaumont Parc Millésime, Christelle Lapierre reçoit Yves Duteil.

Yves Duteil

Soirée Ciné & Cocktail avec nos partenaires Marc Morel Traiteur à Epernay, Cave à Vins La Neuvilette et Pierre Le Wedding Champenois.

Cocktail à 18h30

Projection du film de Grand Corps Malade "Patients" à 19h25

►► PATIENTS - Un film de Grand Corps Malade

PATIENTS

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

►►Bande Annonce