Solid'Art, un salon d'artistes pour les Oubliés des Vacances

Le Secours populaire du Nord mobilise la scène artistique et met en vente de nombreuses œuvres d'art contemporain pour envoyer des enfants en vacances.

Lille, France

Le Secours populaire du Nord mobilise la scène artistique et met en vente de nombreuses œuvres d’art contemporain.

Le but ? Réunir les esprits artistiques et solidaires dans un seul et même salon : Solid’Art.

Peintures, photographies, street art, sculptures, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses !

Le principe ? Pour chaque œuvre vendue, le Secours populaire envoie un enfant en vacances.

Une belle occasion de rencontrer des artistes de talent et de faire vivre la solidarité.

Rendez-vous les 14-15-16 juin au Palais Rameau de Lille (entrée gratuite).

• Vendredi 14 juin de 16h à 22h

• Samedi 15 juin de 10h à 19h

• Dimanche 16 juin de 10h à 19h.

130 ARTISTES SOLIDAIRES :

Jean-Louis Callens Secrétaire Général Secours populaire du Nord :

Solid’Art, c’est le Salon Solidaire d’Art Contemporain du Secours populaire. La 5ème édition de ce salon pas comme les autres se tiendra les 14, 15 et 16 juin au Palais Rameau de Lille.

Durant 3 jours, 130 artistes exposeront et vendront leurs œuvres pour permettre au Secours populaire de faire partir un maximum d’enfants en vacances.

Après le 15 août, l'enfant qui n'est pas parti en vacances ne partira plus.

Encore aujourd’hui, dans notre région, 1 enfant sur 3 et 1 personne sur 2 ne partent pas en vacances.

Je tenais à remercier Jef Aérosol, qui signe l’affiche de cette édition, ainsi que l’ensemble des artistes pour avoir mis leur art au soutien de la solidarité.

Je tenais également à remercier Bruno Gaudichon, conservateur du musée La Piscine, qui préside cette année le comité artistique du salon.

Je remercie également tous nos amis mécènes et partenaires pour avoir rendu possible cette belle opération. Et puis je n’oublie pas non plus l’ensemble des bénévoles du Secours populaire qui se sont mobilisés et ont, encore une fois, fait un travail exceptionnel pour faire vivre la solidarité !

L’entrée du Salon est gratuite.

Solid’Art est évidemment ouvert aux amateurs d’art, mais également aux personnes aidées par le Secours Populaire, souvent très sensibles à la culture, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent nous connaître et exprimer leur solidarité.

Je vous le rappelle, les vacances sont un droit pour tous. Plus vous serez nombreux à participer à Solid’Art, plus forte sera la solidarité.

40ème ANNIVERSAIRE DES OUBLIÉS DES VACANCES Depuis 1979, le Secours populaire français organise des séjours de vacances pour des milliers d'enfants et de familles. Un enfant qui n’est pas parti en vacances le 15 août ne partira plus. Depuis 40 ans, le Secours populaire français organise, pour tous ces enfants privés de vacances, partout en France, une journée au bord de la mer, à la montagne, dans un parc d’attractions ou à Paris : c’est la JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES. 10 000 personnes au Parc Astérix

Dans le Nord, le Secours populaire organisera les 21 et 22 août prochain deux grandes journée au Parc Astérix. 10 000 personnes pourront ainsi vivre une journée de loisirs lors de l’été à venir car, « les vacances, ce n’est pas du luxe ».

