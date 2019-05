Grande soirée caritative à Salon de Provence

France Bleu Provence est partenaire de Solida'Music, une grande soirée caritative, musicale, solidaire et festive, qui aura lieu ce samedi 25 mai à partir de 17h à l'espace Charles Trenet de Salon de Provence.

L'association Coldp’Love Solidarité a été créée à Salon de Provence en janvier 2018. C'est, à la base, une association de fans du groupe anglo-saxon Coldplay, réunis par des valeurs communes et partagées par le groupe, telles que la solidarité, le partage et l’entraide. Le but de l'association est d'organiser des événements musicaux et solidaires.

Cette grande soirée est au profit de 5 associations agissant dans le champ du handicap et de l'entraide:

- La Vaillante (Handisport)

- Association Valentin Haüy (Aide aux aveugles et aux malvoyants)

- Le Blé de l'espérance (Aide aux enfants hospitalisés ou atteints d'un handicap)

- La Bibliothèque sonore (Donneurs de voix)

- L'ASPRS (Soins palliatifs)

Une cagnotte pour aider à l'organisation

L'association Coldp'Love Solidarité est une association à but non lucratif dont le but est d'organiser des événements musicaux et solidaires. L'association ne bénéficiant d'aucune subvention, a décidé de créer cette cagnotte dans le but d'avoir une aide pour l'organisation de l'événement caritatif du 25 mai 2019. Cette cagnotte est aussi un lien pour acheter des billets solidaires qui seront mis à la disposition d'associations humanitaire.

https://www.leetchi.com/c/solidamusic-2019

Au programme

17h Projection sur grand écran de la clôture des jeux paralympiques de Londres en 2012 avec le concert du groupe Coldplay.

18h Récital du groupe Gospel Flame (de Salon de Provence)

19h-21h présentation des associations et temps d'échanges

21h à midi grand concert de reprises pop-rock avec le groupe Reverse : ils reprendrons Police, Téléphone, Pharrel William, en passant par Prince, Ed Sheeran, Coldplay... Du pop rock à volonté avec le groupe Reverse - Live Cover Band pendant 3 heures en participant en même temps à une bonne action !

Restauration et bar sur place

Entrée 12€ prévente 10€ (La Fnac Salon de Provence, MJC Salon, La Case à Palabres)

Solida'Music Samedi 25 Mai 2019 à Salon de Provence

Plus d'infos ici