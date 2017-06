Son et Lumière de Cléry présente "La Renaissance, le Val de Loire Eblouissant"

En écoutant France Bleu Orléans, vous multipliez vos chance de gagner des invitations pour des spectacles merveilleux !

UN GRAND SPECTACLE SON & LUMIÈRE

Ce spectacle éblouissant plonge les spectateurs de tous âges, dans cette période unique de notre Histoire, pendant laquelle les Rois de France ont choisi le Val de Loire pour y installer leur Cour et y faire naître un nouvel humanisme.

Depuis 20 ans, emporté par l'épopée, au rythme des batailles et de l’aventure, le "Son et Lumière de Cléry" redonne vie aux grands moments de l'Histoire de France. Il est devenu l'un des plus grands spectacles vivants de la région Centre-Val de Loire.

LA RENAISSANCE SOUS FORME DE LIVRE OUVERT. La Renaissance apporte un rayonnement extraordinaire au Val de Loire. A l'aube du XVIème siècle, entre Tours et Orléans, la Vallée des Rois éblouit l'Europe entière. François 1er et Léonard de Vinci sont les figures de cet humanisme naissant qui intègre le progrès scientifique et propose un regard neuf sur le monde.

Plongez dans cette période éclatante de gaieté, de fastes et d'aventures à travers le spectacle événement de l'été du "Son et Lumière de Cléry" !