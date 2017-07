Sorru in musica

14ème édition : 10 jours de musique, d’émotions et de rencontres

La famille s’agrandit, nous voyageons parfois plus loin mais cette caravane de «son» grave toujours le même sillon. Faire naître le bonheur et l’échange.

Essayer d’être ce «trait d’union». Nous n’oublions pas que la musique n’a pas de frontières, pas de nationalité, pas de passeport, pas de couleurs. La musique est la résonance et le miroir de nos âmes, quelle qu’elle soit ! Faisons en sorte qu’elle soit la plus belle possible.

Nous allons voguer entre les continents, nous perdre dans de merveilleux souterrains, entendre des mots , voir du verbe, entendre l’indicible... Découvrir enfin ! Sans entrave !

Des milliers de notes pour un seul but : s’évader pour mieux se retrouver. 10 jours, 13 concerts, des animations, des créations, des partenariats toujours plus intenses, une académie, un couvent Saint François en effervescence.