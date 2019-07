Femu campà a musica cum’è una leia trà i mondi, e stagione, i paesi è l’omi.

L’excellence musicale au cœur même de la Corse.

Un festival offert et ouvert à tous, trait d’union entre les cultures, les villages et les hommes…

Le concept original et inédit tire sa légitimité de sa longévité, de la qualité des prestations proposées et de la volonté de concrétiser une ambition originale : la musique en partage.

La vocation de Sorru in Musica est de donner accès à la musique au plus grand nombre, de faire partager des émotions musicales sans exclusion ni distinction, mélomanes… ou pas, ruraux ou citadins, sans exception !

Sans oublier ceux empêchés de se déplacer (personnes âgées, incarcérées…).

Soutenue par des fonds publics et par des contributeurs privés, animée par des bénévoles, l’association Sorru in musica a basé ses actions sur le principe de la gratuité tant de l’accès à la musique qu’aux animations et aux collations d’avant et d’après concerts. Au nom de l’échange et de la convivialité.